Capo d’Orlando – Avviato il servizio mensa anche all’asilo nido comunale

Da ieri, in coincidenza con l’entrata a regime della mensa scolastica in tutte le scuole dell’obbligo di Capo d’Orlando, il servizio è stato esteso anche alle sezioni divezzi e semidivezzi dell’asilo nido comunale di Via Lucio Piccolo, con tabella dietetica ovviamente calibrata in base all’età dei bambini.

Inoltre, da domani mercoledì 3 marzo, anche la sezione lattanti prolungherà l’orario di servizio fino alle 16,45 con la possibilità per i bambini di consumare il pasto nei locali dell’asilo.

Un risultato a cui si è giunti grazie all’attività sinergica degli assessori ai Servizi Sociali e all’Istruzione Rosanna Buzzanca e Salvatore Cirilla, insieme agli uffici dell’area socio assistenziali coordinati dalla responsabile Cettina Ventimiglia.

“L’Asilo nido ha rappresentato da sempre un’eccellenza nell’offerta dei servizi comunali, – commentano gli Assessori Buzzanca e Cirilla – abbiamo intensificato gli sforzi per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno iscritto i bambini al nido, ma sempre con un occhio attento alla sicurezza e alla qualità del servizio”.

Anche per quanto riguarda l’asilo nido, il servizio mensa è curato dalla ditta “Don Santo” di Brolo.