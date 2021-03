Monday Night per l’Orlandina Basket. Stasera palla a 2 alle 20.45 a Piacenza

Monday Night per l’Orlandina Basket, che scende in campo questa sera al PalaBanca di Piacenza per la 21° giornata del campionato di Serie A2. Palla a 2 alle 20.45.

Paladini ancora privi di Tintori e Bellan, fermo a causa di un problema alla schiena, ma molto attivi sul mercato, dato che in settimana dovrebbe arrivare qualche rinforzo alla corte di coach Sodini. Orlandina attesa ad un tour de force, dato che già mercoledì 3 tornerà in campo contro Verona

Sodone

Piacenza al momento ha 18 punti in classifica, 2 sopra i biancoazzurri. Nel match d’andata l’Orlandina si impose 89-86 con 32 punti di Floyd.

La gara di questa sera sarà trasmessa in diretta da LNP Tv ed MS Channel (canale 814 di sky). Domani la replica su Antenna del Mediterraneo.