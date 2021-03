Francesco Figliuolo nuovo Commissario per l’Emergenza Covid-19. Prende il posto di Arcuri

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Prende il posto di Domenico Arcuri.

Nel comunicato con cui la presidenza del Consiglio ha annunciato l’avvicendamento, Draghi ha espresso «i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui» Arcuri «ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese».

A pesare sulla scelta le critiche piovute sullo stesso Arcuri per la direzione della campagna vaccinale nel Bel Paese, dopo quelle per le mascherine. Arcuri resta a capo di Invitalia, società del ministero dell’Economia, dove è arrivato nel 2007

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato da Draghi nuovo commissario all’emergenza Covid, è originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale.