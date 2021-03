Covid-19 – 478 nuovi casi oggi in Sicilia, di cui 58 nel messinese. Stabile il numero dei ricoverati

478 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 8.197 tamponi molecolari processati. 25 in più di ieri i nuovi contagi del giorno, quando però erano stati eseguiti 146 tamponi in più.

Dati che fanno crescere lievemente il tasso di positività, oggi al 5,8%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,3%, anche se la Regione Sicilia continua a non conteggiare il numero dei positivi al test antigenico.

Stabile il numero dei ricoverati, sono ancora 858 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, di cui 132 in terapia intensiva (1 meno di ieri, con 7 ingressi del giorno).

In calo le vittime del giorno in Sicilia, che oggi sono 18 (ieri erano state 21), mentre i guariti sono 261. Cresce dunque, di 199 unità, il numero degli attuali positivi nell’isola, ora sono 26.181.

La distribuzione nelle province vede ancora in doppia cifra Palermo e Catania, rispettivamente con 183 e 122 nuovi casi. Poi 58 a Messina, 48 a Siracusa, 26 a Ragusa, 17 a Caltanissetta, 15 a Trapani, 7 ad Enna e 2 ad Agrigento.

Calo dei contagi nel resto d’Italia: oggi sono 13.114 (ieri erano 17.455). 246 i deceduti del giorno, mentre i guariti sono 10.894.