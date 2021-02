Messina – Incendio all’interno di un ristorante, nessun ferito

Questa mattina i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, alle 10.30, tempestivamente per un rogo avvenuto ad un ristorante sito sul Corso Cavour.

La squadra, intervenuta con Autopompa serbatoio, autobotte in supporto e pick-up con modulo antincendio, è riuscita a spegnere l’incendio e scongiurare ogni altro pericolo. Sembra che la causa dell’innesco sia da attribuire ad un frigorifero.

Non è stato conteggiato nessun ferito o intossicato fortunatamente. Dopo aver bonificato tutta l’area e messo tutto in sicurezza, gli operatori VF hanno fatto rientro in sede.