Capo d’Orlando – Festa grande per i 105 anni della signora Grazia Pizzino, originaria di Naso

Nata il 25 febbraio 1916, nei giorni in cui in Francia scoppiava la battaglia di Verdun, nel pieno della Prima guerra mondiale, da una famiglia di contadini in contrada Munidari, a Naso, la signora Grazia Pizzino ha appena festeggiato i suoi 105 anni.

Un invidibile traguardo, raggiunto e celebrato insieme alla sua numerosa famiglia.

La signora Grazia ha dedicato la sua vita alla famiglia, al marito Antonino Gorgone ed ai due figli, Giuseppe e Salvatore e poi anche ai cinque nipoti ed ai quattro pronipoti.

Una vita trascorsa a lavorare in campagna ed a cucire per i fratelli e poi per il marito e i figli. Creativa e piena di fantasia, il quartiere in cui ha vissuto la descrive come una donna pacifica, rispettosa e di poche parole, che ai saluti della gente risponde sempre con “Che il Signore benedica te e la tua famiglia”.

La signora Grazia Pizzino da circa 18 anni vive con i propri figli, è lucida e le sue condizioni di salute sono buone, considerando la veneranda età. Continua a vivere serenamente e mangia ancora tutte le pietanze cucinate dalla nuora Calogera.

Auguri di buon compleanno dalla redazione di AMnotizie!