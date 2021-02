Maurizio Adamo confermato presidente del consiglio provinciale dell’ordine dei consulenti del lavoro di Messina

La partecipazione massiccia alla piattaforma telematica per esprimere il proprio voto è un importante segnale che ci incoraggia a continuare con maggiore slancio. E’ il commento di Maurizio Adamo, che è stato confermato presidente del consiglio provinciale dell’ordine dei consulenti del lavoro di Messina.

Il Covid ha imposto il voto a distanza con una piattaforma telematica e la difficoltà del momento si è trasformata in un’opportunità di coinvolgimento della base elettorale; la partecipazione è stata numerosa, come mai accaduto in passato. E questo avvalora le scelte e le conferme. Maurizio Adamo, che è anche presidente del consiglio comunale di Gioiosa Marea, guiderà per altri tre anni il consiglio provinciale dell’ordine dei consulenti del lavoro di Messina.

Confermato anche il tesoriere Loredana Duca. Segretario sarà Giuseppe Pagliuca, consiglieri Mariano Giunta, Gaetano Fatato, Giovanni Cardullo e Grazia Ruggeri. Per il collegio dei revisori presidente è Giuseppa Napoli, componenti Ermanno Donati e Salvatore Nunnari. Per Adamo questa rielezione da maggiore forza nell’impegno a favore della categoria, organismo centrale nell’affiancare e sostenere imprese e lavoratori, anche in questo momento di particolari difficoltà, caratterizzato dalla pandemia.