Covid-19 – 578 nuovi casi e ricoveri in calo oggi in Sicilia. In Italia 20.499 i contagi del giorno

Mentre in Italia continua a puntare verso l’alto la curva dei contagi ed aumentano anche i ricoveri ospedalieri, in Sicilia si registra una flessione nel numero dei casi del giorno ed un ulteriore calo dei ricoveri.

578 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 8.325 tamponi molecolari processati. 35 meno di ieri i nuovi contagi del giorno, quando però erano stati eseguiti quasi 700 tamponi in più.

Dati che fanno crescere lievemente il tasso di positività, oggi al 6,9%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,4%, anche se la Regione Sicilia continua a non conteggiare il numero dei positivi al test antigenico.

Continua a scendere anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: oggi sono 908 (22 meno di ieri), di cui 132 in terapia intensiva (1 in più di ieri, con 8 ingressi del giorno).

In aumento le vittime giornaliere in Sicilia, oggi sono 21 (ieri erano state 15), mentre i guariti sono 986, che contribuiscono ad abbassare il numero degli attuali positivi nell’isola di 429 unità, a quota 26.597.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, in testa ancora Palermo per numero di nuovi contagi, con 265 nuovi casi. In tripla cifra anche Catania, con 123. Poi 66 nuovi positivi a Messina, 40 a Siracusa, 20 ad Enna, 17 a Caltanissetta e Trapani, 16 ad Agrigento ed infine 14 a Ragusa.

Nel resto d’Italia supera la fatidica soglia dei ventimila l’incremento di nuovi casi di contagio del giorno: oggi sono 20.499 (ieri erano 19.886). 253 i deceduti del giorno, mentre i guariti sono 11.714.