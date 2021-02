Covid-19 – In aumento i casi di contagio, 613 oggi. Scende, invece, il numero dei ricoverati

Sono 613 nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, a fronte di 9.022 tamponi molecolari processati. Sono 71 in più di ieri i nuovi contagi del giorno, quando erano stati eseguiti 549 tamponi in meno.

Cresce dunque lievemente l’incidenza della positività al 6,8%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,4%, anche se la Regione Siciliana continua a non conteggiare il numero dei positivi al test antigenico.

Sono 930 i pazienti Covid ricoverati in ospedale ( ieri erano 946): 816 i contagiati ospedalizzati nei raparti covid e 131 quelli ricoverati in terapia intensiva, con 8 ingressi del giorno.

Si registrano ancora 15 vittime oggi, mentre sul fronte guarigioni, sono 1.262 le persone che hanno sconfitto la malattia, portando il numero degli attuali positivi sull’Isola a 27.026.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, in testa ancora Palermo per numero di nuovi contagi, con 214 nuovi casi, seguono Catania, con 99 nuovi contagiati, Siracusa 75, Messina 69, Agrigento 64 e Ragusa con 41. Numeri più contenuti a Caltanissetta con 27 nuovi contagiati e Trapani ed Enna entrambe con 12 casi.

In aumento i nuovi casi di contagio nel resto del paese, oggi sono 19.886. 308 i deceduti del giorno, mentre i guariti sono 12.853