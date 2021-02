Tragedia a Messina – Nostromo 61enne muore durante le fasi di attracco della nave “Elio”

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Messina, dove in un incidente ha persola vita Gaetano Puleo, 61 anni, in forza alla nave Elio della flotta Caronte&Tourist.

Alla base della tragedia ci sarebbe un incidente avvenuto durante le operazioni di attracco della nave al molo Norimberga della Città dello Stretto, mentre Puleo si trovava sulla banchina, impegnato nelle operazioni di manovra, assieme ad altri colleghi.

Secondo le prime indiscrezioni una cima d’ormeggio lo avrebbe travolto in pieno. Sul posto sarebbero subito giunti i soccorsi, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Giudiziaria ha già avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.