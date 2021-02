Serie D – Vincono ACR e FC Messina, buon pareggio per il Città di Sant’Agata

Turno infrasettimanale molto positivo per le squadre messinesi impegnate nel campionato di serie D. Roboante la vittoria del Fc Messina contro il Dattilo per 4 a 2 con tripletta di Lodi, l’Acr Messina espugna Biancavilla per 2 a 1 e infine vittoria mancata, ma comunque buon punto esterno del Città di Sant’Agata contro il Marina di Ragusa.

I tirrenici possono recriminare per il fatto di essere stati in vantaggio per 2 a 0; in questo caso avrebbero incamerato tre punti fondamentali in chiave salvezza. Per il resto Cittanovese-Rende 2-2, a Castrovillari Paternò batte Castrovillari 1-0, Acireale batte Troina 3-0, Gelbison batte san Luca 2-1, a Roccella Licata batte Roccella 2-1 e infine l’unico pareggio ad occhiali fra Rotonda e Santa Maria Cilento.

Ora la classifica che è sempre provvisoria: Acr Messina 37, Fc Messina 34, Gelbison 33, Acireale 32 e Licata 31. Poi un varco fino a 25 dove troviamo il Santa Maria Cilento, 24 San Luca, 23 Dattilo, 22 Rotonda e 21 Biancavilla e Paternò. Poi Troina 19, Cittanovese e Città di Sant’Agata 18, Castrovillari e Rende 17, Marina di Ragusa 16 e fanalino di coda il Roccella con 13 punti.

Prossimo Turno domenica 28 febbraio: Biancavilla-Licata, Cittanovese-Marina di Ragusa, Acireale Città di Sant’Agata, Fc Messina-Troina, Gelbison-Rende, Roccella-San Luca, Rotonda-Acr Messina, Castrovillari-Santa Maria Cilento e Paternò-Dattilo