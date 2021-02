Prosegue la somministrazione dei vaccini all’ospedale “Barone Romeo” di Patti e tra le ultime si segnala quella della signora Grazia Grillo di Messina che compirà 100 anni il 14 giugno prossimo. Proprio oggi è stata vaccinata.

Siamo andati in ospedale per capire come avviene la procedura della vaccinazione, i passaggi da quando il vaccino esce dal congelatore fino alla somministrazione.