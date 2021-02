Patti: finanziati due interventi nella frazione Marina

Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha finanziato due interventi nel territorio di Patti.

Riguardano i lavori per il convogliamento delle acque meteoriche nella frazione di Marina di Patti” per un totale di quasi due milioni di euro. Grazie a questi lavori, che dovranno essere affidati entro 8 mesi, sarà possibile finalmente adeguare le condotte per il deflusso delle acque bianche, risalenti al post terremoto del 1978, eliminando definitivamente gli inconvenienti manifestatisi negli ultimi anni in occasione delle sempre più ricorrenti “bombe d’acqua”.

“Sono molto soddisfatto per il conseguimento di questo importante risultato, ha dichiarato il sindaco Mauro Aquino; l’amministrazione e gli uffici hanno lavorato a lungo, confermando capacità di programmazione ed attenzione per il territorio.”