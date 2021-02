Messina – La giovane artista Skid canta le insidie della vita con il nuovo singolo “Domani”

La giovane artista messinese Laura Saccà, in arte Skid, ha presentato il suo nuovo singolo. “Domani” è un singolo introspettivo nel quale l’artista parla del suo futuro ma con uno sguardo al passato. Nel brano Skid esprime quelle che sono state le insidie della sua vita che ha dovuto affrontare per diventare chi è oggi.

Skid si avvicina al mondo del rap all’età di 16 anni, pubblicando il suo primo mixtape con il quale inizia a fare i primi live, inizialmente nelle piccole realtà cittadine come il LovMe Fest e la Notte Bianca, per poi passare all’apertura di noti artisti nazionali come la Dark Polo Gang nel 2016 a Roma, Mostro nel 2017 a Messina e molti altri.

Il suo percorso artistico è da sempre condiviso con Yaba Scar, artista emergente con cui Skid condivide successi e sacrifici per creare una realtà musicale che purtroppo a Messina non è diffusa. Dopo un periodo di stop avvenuto nel 2016, Skid decide di ripartire e questa volta la sua musica prende una sfaccettatura più latina avvicinandosi al reggaeton.

Il pezzo è nato da una collaborazione con MND, alias di Marco Cingari, il quale ha mandato questo beat particolare con le sonorità di un pezzo quasi pop ma con la batteria che richiama il mondo rap, Skid ha amalgamato il tutto costruendoci sopra delle melodie che hanno reso “Domani” un pezzo che possiamo considerare pop rap. È stato registrato al Drip Studio ma il tocco finale del mix e master è stato affidato ad un professionista ovvero Alessandro Magnisi, in arte Torpedo, nel T Records Studio. Il brano ha già riscosso successo nelle radio cittadine come Radio Street ed è entrata in rotazione nella radio di tutti i supermercati Coop d’Italia.