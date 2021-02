Covid-19 – Contagi ancora in calo a Capo d’Orlando, ora sono 32 gli attuali positivi, 20 in quarantena

Ancora in discesa la curva dei contagi a Capo d’Orlando. Sono ben 17 in meno, rispetto all’ultimo aggiornamento, gli attuali positivi nel centro tirrenico, come annunciato dal sindaco, Franco Ingrillì.

32 i soggetti attualmente contagiati a Capo d’Orlando e 20 persone in quarantena come contatti stretti.

“Numeri senz’altro incoraggianti – commenta il primo cittadino -, che ci fanno guardare al prossimo futuro con fiducia. Ma è chiaro che non ci possiamo cullare, anche a costo di risultare noiosamente ripetitivi. Dobbiamo sempre assumere comportamenti responsabili e prudenti sia in famiglia che fuori”.