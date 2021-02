Polfer, gli interventi nelle stazioni ferroviarie della Sicilia

La Polfer ha comunicato il resoconto dell’attività effettuata la scorsa settimana: 5 persone indagate, 2.417 persone controllate, 105 treni presenziati, 28 veicoli controllati.

Ad Agrigento gli agenti, con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno denunciato un trentunenne; su segnalazione del cane “Eschilo”, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di “Ketamina” nascosta nelle parti intime. A Trapani, è stato segnalato all’autorità giudiziaria un uomo di 47 anni di nazionalità tunisina; era sottoposto agli arresti domiciliari, con autorizzazione ad uscire in determinate giornate e fascia oraria, ma non aveva dato seguito alle prescrizioni di non associarsi ad altri pregiudicati.

A Palermo gli agenti hanno denunciato un uomo di 50 anni per aver rubato da un treno Intercity notte proveniente da Roma biancheria da letto del valore di 50 euro; altra denuncia per un 34 enne del Marocco per danneggiamento ed occupazione abusiva, perché si è introdotto con la forza all’interno di un locale del “Terminal Bus Fazello” nell’area ferroviaria della Stazione di Palermo Centrale, con il chiaro intento di trascorrere la notte.

Durante i controlli effettuati a Palermo gli operatori Polfer, all’atto della partenza e arrivo dei treni diretti e provenienti da Roma, hanno sorpreso due uomini, entrambi di nazionalità tunisina, uno di 25 anni, diretto a Roma e l’altro di 36 anni, in arrivo a Palermo, entrambi irregolari sul territorio nazionale, ai quali, dopo gli accertamenti di rito è stato notificato il decreto di espulsione. I due sono stati collocati presso i centri di permanenza rimpatri di Gorizia e Milano.

A seguito di indagini sono stati denunciati due uomini, uno di 59 anni e l’altro di 56 anni, proprietari di un terreno posto in località Ficarazzi utilizzato per la gestione di rifiuti non autorizzata, dove a luglio sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro preventivo circa 1000 kg di rame ed altro materiale. Infine, dalla stazione ferroviaria di Palermo Centrale, è stata allontanata una 45enne palermitana perché sorpresa ad esercitare attività di questua, impedendo ai viaggiatori di fruire dei servizi di trasporto in totale sicurezza.