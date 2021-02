Com’era nelle previsioni, pur avendo avuto i numeri per essere presentata, non sono bastati per sfiduciare in aula il sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta.

Sarebbero stati necessari sette voti, ma il verdetto è stato di parità: quattro favorevoli Teresa Travaglia, Donatella Cangemi, Davide Blogna e Sandra Lo Paro e quattro contrari, Antonino Mileti, Angela Musarra, Luigi Lupica e Benedetto Artino Innaria. Con questa votazione Riotta resta in carica.