L’Etna dà spettacolo con l’attività parossistica, il parere del geologo Giorgio Costa – VIDEO

Quinta spettacolare eruzione in pochi giorni sull’Etna, che non ha intenzione di smettere di dare spettacolo: l’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est, è iniziata debolmente ieri sera alle 20.45, per poi intensificarsi a partire dalle 22.

Intorno alle 23 i getti di lava hanno superato il chilometro di altezza, dando vita a due colate laviche: la prima in direzione della valle del Bove e l’altra in direzione Sud-ovest.

Com’è risaputo è impossibile prevedere le eruzioni, ma abbiamo chiesto delucidazioni a Giorgio Costa, geologo di Naso, riguardo l’attività parossistica attualmente in corso.