Incidente mortale a Gualtieri Sicaminò, ciclista 17enne travolto e ucciso

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Gualtieri Sicaminò. Un giovane ciclista di 17 anni, Giuseppe Milone di Barcellona Pozzo di Gotto, è rimasto ucciso a seguito dell’impatto con un mezzo pesante. Una tragedia che tocca da vicino un’intera comunità.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo la strada che conduce al borgo di Sicaminò. Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Dalle prime notizie sembrerebbe che il giovane ciclista stesse facendo un’escursione in bici su una strada sterrata del borgo messinese e l’impatto con il mezzo pesante, impegnato in alcuni lavori di messa in sicurezza della strada, gli è stato purtroppo fatale. Sembra che il giovane utilizzasse le cuffie per ascoltare la musica e non si sia accorto dell’imminente pericolo, rimanendo incastrato sotto il mezzo.

Il 17enne faceva parte del “Team Nibali”, una squadra che lo Squalo dello Stretto ha creato per permettere ai migliori talenti messinesi di emergere. Purtroppo la strada di Giuseppe si è interrotta troppo presto.