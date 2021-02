Covid – Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale in provincia di Messina

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale in provincia di Messina. Questa mattina sono cominciate le vaccinazioni, come da calendario, anche all’ospedale Papardo di Messina. Ad accogliere gli anziani il team di medici e psicologici dell’Ufficio Commissariale ad Acta di Messina, per garantire ogni tipo di supporto.

Oltre 2800 le prenotazioni al Papardo delle persone anziane che hanno più di 80 anni o li compiono quest’anno. Il calendario prevede turni fino al 24 aprile.

Sono circa 700 al giorno le dosi somministrate tra Messina e Provincia, con i centri vaccinali realizzati all’interno di tutti gli ospedali del territorio.

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori nei padiglioni 7A e 7B della Fiera per altri 48 box (ma è probabile che ne saranno realizzati di più) e far partire così la vaccinazione di massa, sempre che le dosi siano sufficienti.