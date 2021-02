Covid – 452 nuovi casi oggi in Sicilia, 21 nel messinese. Continuano a svuotarsi i reparti Covid

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, si sono registrati 452 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.334 tamponi molecolari processati. 40 casi in più rispetto a ieri, quando però erano stati eseguiti mille tamponi in meno.

Dati che fanno abbassare lievemente il tasso di positività, oggi al 5,4%. In Sicilia si continua a non conteggiare, nel bollettino, il numero dei positivi al test antigenico (oggi ne sono stati effettuati quasi 17mila). Con i test rapidi l’incidenza scende al 1,8%.

Continua a scendere il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: 32 in meno rispetto a ieri, ora sono 953 i contagiati ospedalizzati, di cui 135 in terapia intensiva (7 meno di ieri, con 5 ingressi del giorno).