Covid-19 – Zero positivi a Brolo, il sindaco Laccoto: “Grazie alla mia comunità”

La comunicazione è stata data dal Sindaco Giuseppe Laccoto dopo l’ultimo report da parte dell’Asp di Messina che ha evidenziato che non ci sono più persone in isolamento da contagio.

“Un risultato importate, ottenuto con il sacrificio e il contributo di tutti – ha commentato il Sindaco Giuseppe Laccoto. Per questo intendo ringraziare l’intera comunità di Brolo che ha dato dimostrazione di maturità durante questi mesi difficili. Quello di oggi è un punto di arrivo, ma anche di partenza perché dobbiamo impegnarci per difendere e mantenere questo risultato. Sappiamo che il virus è molto subdolo e quindi dobbiamo impegnarci con comportamenti quotidiani improntati alla prudenza per evitare che torni a circolare nella nostra comunità. Continuiamo ad indossare la mascherina e osserviamo le regole del distanziamento: Brolo Covid free è un risultato da difendere ad ogni costo”.