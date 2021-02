Covid-19 – Giornata senza vittime ieri in provincia di Messina. Casi in aumento a Milazzo

Buone notizie per il Covid-19 nella provincia messinese: nessuna vittima registrata nella giornata di ieri nel capoluogo peloritano. Le vittime da inizio pandemia in provincia di Messina restano 382, di cui 59 durante la prima ondata e 323 durante la seconda.

I ricoveri fanno segnare un calo di 6 unità, passando da 146 a 140, di cui 65 al Policlinico, 18 al Papardo, 10 a Barcellona, 19 alla Cappellani e alla Opus 7 al Piemonte, 2 alla San Camillo. Nei tre ospedali Covid (Policlinico, Papardo e Barcellona) i ricoveri restano invariati, 93.

17 su 146 sono in terapia intensiva: 11 al Policlinico, 2 al Papardo e 4 al Piemonte.

Per quanto riguarda i casi nelle varie città a Milazzo ben 18 nuovi positivi, che portano il totale a 45 e c’è forte preoccupazione nella città del capo.

A Capo d’Orlando casi in discesa, da 53 a 49, con 21 soggetti posti in isolamento.

Prosegue invece a pieno ritmo la campagna vaccinale in provincia. Saranno 48 i “box” realizzati all’interno della Fiera di Messina, pronta per essere trasformata in tempi record in un grande centro Hub cittadino per le vaccinazioni di massa, che potrebbero partite già a metà marzo.

Dopo diversi sopralluoghi e tavoli tecnici nelle scorse settimane, ieri l’ultimo vertice ha individuato in via definitiva due padiglioni, il 7a e il 7b, che accoglieranno i messinesi pronti a vaccinarsi.

Ciascun padiglione sarà indipendente e allestito con box, che comprendono spogliatoi, deposito vaccino, aree di osservazione, desk d’accoglienza, URP Infopoint e rispetteranno tutte le norme per garantire la massima sicurezza alla cittadinanza; oltre ad essere a pochi passi dall’ampio parcheggio che guarda il mare dentro l’area fieristica.

I lavori partiranno a breve e dureranno circa una decina di giorni; da domani al via le attività propedeutiche a questi interventi. Mentre per quanto riguarda la provincia, si è già al lavoro per individuare gli “spoke” nei vari Comuni.