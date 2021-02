Capo d’Orlando – Violento impatto sul lungomare, nessun ferito

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio sul lungomare di Capo d’Orlando.

Un furgone, che viaggiava sul lungomare Andrea Doria in direzione Messina, ha impattato contro una Ford Galaxy, che proveniva dalla via Umberto I e stava completando la manovra di immissione sul lungomare, in direzione Palermo.

Nonostante la brusca frenata effettuata dal conducente del furgone – i cui segni sono ben visibili sull’asfalto – l’impatto è stato violentissimo. Gravi i danni ai due veicoli, mentre per fortuna entrambi i conducenti non hanno riportato ferite.

Sul posto l’ispettore Campisi e l’agente Orifici della Polizia Municipale di Capo d’Orlando.