Calcio – Domani la 19a giornata del campionato di Serie D. In campo le messinesi

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie D. Per la 19° giornata infatti le formazioni scenderanno in campo domani, mercoledì 24 febbraio. Calcio d’inizio alle ore 14.30.

Sfida ostica per il Città di Sant’Agata, impegnato in trasferta contro il Marina di Ragusa. La squadra di Giampà, reduce dal successo interno contro il Biancavilla, vorrebbe proseguire nella striscia vincente.

Biancavilla che sarà invece il prossimo avversario della capolista ACR Messina, chiamata al riscatto dopo il grigio 0-0 interno contro la Cittanovese. Nelle ultime 4 partite la prima della classe non ha impressionato, con una vittoria e tre pareggi. Mister Nino Novelli chiede ai suoi giocatori più grinta e più efficacia sotto porta.

Vola invece sulle ali dell’entusiasmo l’FC Messina, reduce dalla bella vittoria di San Luca, dove i locali non perdevano dal 2018.

Mister Costantino, dopo il successo all’esordio in panchina, vuole confermarsi e i giallorossi sfideranno al Franco Scoglio il Dattilo. Squalificati Bianco e Bevis Costantino recupererà i quattro squalificati, Alessandro e Domenico Marchetti, Aita e Carbonaro, oltre all’esperto centrocampista Agnelli che ha smaltito l’infortunio.