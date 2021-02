Covid – Report settimanale: attuali positivi in calo di oltre 5.000 unità in Sicilia, in calo ricoveri e decessi

Sono circa 2.900 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa. Continua dunque il calo per quanto riguarda i nuovi positivi, che nella settimana dal 7 al 14 febbraio erano stati più di 4.000.

Nel periodo successivo, dal 15 al 21 febbraio il numero degli attuali positivi è diminuito di oltre 5.000 unità, passando da 34.800 a poco più di 29.000. E’ la quarta settimana di fila che gli attuali positivi registrano un calo, dopo le impennate dei mesi precedenti.

Diminuisce in modo netto anche il numero dei ricoverati. Scendono infatti dopo oltre 2 mesi sotto quota mille gli ospedalizzati: precisamente sono 989, in calo di ben 206 unità rispetto a 7 giorni fa. In calo anche la pressione sulle terapie intensive: sono 143 quelle occupate, anche qui ben 22 in meno.

130 purtroppo i decessi, un numero elevato, ma in netto calo rispetto ai 166 della scorsa settimana

Conforta il numero dei guariti, che sono in tutto oltre 8.000, un dato davvero alto e che fa ben sperare per le settimane a venire.