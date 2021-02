Serie D – Torna alla vittoria il Città di Sant’Agata. L’FC Messina espugna San Luca, 0-0 per l’ACR

Nel 18° turno del campionato di Serie D torna alla vittoria il Città di Sant’Agata, che batte 1-0 al Fresina il Biancavilla. Una partita giocata bene dai biancazzurri, che però non riescono a superare il muro difensivo ospite.

Il momento della gioia arriva nel finale, più precisamente al minuto 89. Il gol che decide il match lo mette a segno il difensore Gallo con una deviazione ravvicinata. Per i biancoazzurri quelli odierni sono tre punti fondamentali, che aiutano anche sotto il profilo psicologico a preparare il delicato match di mercoledì in casa del Marina di Ragusa.

Vince e convince anche l’FC Messina, nel giorno del ritorno in panchina di Massimo Costantino. Per i giallorossi tre punti pesantissimo ottenuti al “Corrado Alvaro”, di San Luca che tra le mura amiche non perdeva dal lontano gennaio 2018.

A decidere le sorti dell’incontro è il gol di Caballero al 48′. Bell’azione di Casella sulla sinistra che mette in mezzo, la sfera che arriva al limite dell’area dove il solito Caballero con un sinistro micidiale insacca di prima alle spalle di Scuffia.

Pareggio a reti bianche per l’ACR Messina, che non finalizza una supremazia territoriale nel primo tempo e viene fermata sullo 0-0 dalla Cittanovese. Fc Messina, Gelbison e Licata rosicchiano due punti alla capolista, che sale a quota 34, mentre l’Acireale, sconfitto a Rende, si allontana.