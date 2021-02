Musumeci: “Solidarietà a Giorgia Meloni. Preoccupante odio verso donne e la politica”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha inviato un messaggio di solidarietà alla leader di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà a seguito degli insulti violenti a lei rivolti ieri in radio dal professore dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini.

Giovanni Gozzini, commentando il discorso di Giorgia Meloni alla Camera, durante una trasmissione di una radio fiorentina, ha offeso più volte la leader di Fratelli d’Italia appellandola con nominativi come “Pesciaiola”, “vacca” e “scrofa”.

«Esprimo la più viva solidarietà – dice Musumeci – a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per gli squallidi insulti ricevuti. La violenza verbale associata, come in questo caso, a volgarità sessiste è ancora più grave se espressa da chi è invitato ad esprimere la propria opinione in quanto intellettuale di sinistra e docente universitario.

In quelle “parole sbagliate”, come vorrebbe liquidarle chi le ha pronunciate, c’è tutto il preoccupante odio che monta, in “rete” e nella società, verso le donne, la politica, le Istituzioni».

Certamente, a prescindere da quale sia la nostra idea o visione politica, gli insulti e la violenza verbale, ancor più se sessista, sono sempre da condannare.