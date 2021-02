Roberto Quartarone racconta l’epopea delle squadre siciliane di pallacanestro in Europa

E’ uscito nelle scorse settimane “Abbiamo sconfitto l’Armata Rossa!: Da Priolo a Ragusa, la Sicilia del basket nelle coppe europee”, libro scritto dal giornalista Roberto Quartarone sull’epopea delle squadre siciliane di pallacanestro in Europa.

Si va da imprese memorabili come la Coppa dei Campioni vinta dalla Trogylos Priolo nel 1990, prima società di uno sport di squadra a portare in Sicilia un trofeo continentale, a vittorie esaltanti contro grandi del basket europeo, come quella dell’Orlandina Basket contro Saratov.