Coronavirus – Boom di guariti a Messina. Scende il numero dei ricoverati

Mentre negli ospedali della provincia è partito, puntuale, il “vax-day” dedicato agli anziani over 80, nel messinese, seppure la curva dei contagi ha registrato un lievissimo incremento rispetto all’ultimo dato, secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della salute, la curva dei contagi continua la sua discesa.

Boom di guarigioni nella città di Messina che passa da 2.189 positivi del 18 febbraio a 1.517 accertati ieri. 54 i nuovi casi complessivamente riscontrati in provincia, di cui 6 nella Città dello Stretto, dove sono stati eseguiti 191 tamponi. 48 sono i casi accertati nel resto della provincia peloritana.

Si registra, purtroppo, anche una vittima: si stratta di una donna di 86 anni, deceduta alla clinica San Camillo. Le vittime da inizio pandemia in provincia di Messina salgono dunque a 377, di cui 59 durante la prima ondata e 318 nella seconda. Inizia anche a diminuire la pressione sulle strutture sanitarie della provincia, con i ricoveri che passano da 163 a 157 unità, di cui 65 al Policlinico, 19 al Papardo, 11 a Barcellona, 11 al Piemonte, 6 alla San Camillo, 21 alla Cappellani, 24 alla Opus. 20 pazienti su 157 sono in terapia intensiva: 11 al Policlinico, 2 al Papardo e 7 al Piemonte.

A Barcellona P.G. sono 138 gli attuali positivi al Covid-19. Scende, quindi, di 6 unità il numero complessivo, rispetto al giorno precedente.

Il bilancio tra nuovi casi, 3 in tutto e guarigioni (1), vede un lieve incremento degli attuali positivi nella Città del Capo, che sono secondo l’ultimo aggiornamento 37.

Ancora in discesa la curva dei contagi a Tortorici, dove passano da 41 a 38 le persone ancora affette da covid-19 ed a16 quelle poste in quarantena in quanto contatti stretti di positivi. Resta ancora da verificare un test rapido positivo, mentre sono complessivamente 127 le persone che hanno concluso l’isolamento per guarigione e o perché dimessi in quanto positivi asintomatici a lungo termine.

Fermo, invece il numero degli attuali positivi a S. Stefano di Camastra (8), a Saponara (5) e a Furnari (25).