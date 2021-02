Seconda trasferta di fila per la Fidelia Torrenova, che domani torna in Lombardia per affrontare Crema alle 16:00.

La 12esima giornata inizierà stasera con Bernareggio che ospita la Sangiorgese, mentre domani a mezzogiorno la capolista Agrigento affronterà Bologna: il derby tra Ragusa e il Green Basket Palermo si giocherà alle 19 al PalaPadua.