Basket: Mauro Saja, ex Barcellona e Orlandina, ora organizza le Final Eight – VIDEO

Partito dalla sua Barcellona Pozzo di Gotto e passando dall’Orlandina Basket, dove è cominciata la sua brillante carriera da Team Manager, Mauro Saja è cresciuto, e non solo anagraficamente.

Quattro partecipazioni alle ultime cinque Final Eight di Coppa Italia di Serie A: la prima con Capo d’Orlando nel 2017, per poi alzare la coppa insieme alla Vanoli Cremona nel 2019. L’anno scorso la formazione lombarda venne eliminata al primo turno, mentre quest’anno non si è qualificata.

Mauro però ha partecipato comunque alla 50esima edizione delle Final Eight di Coppa Italia, chiamato dalla Lega Basket in qualità di organizzatore.