Coronavirus – 484 i casi del giorno in Sicilia, ancora in calo i ricoverati, 24 le vittime

Altre 24, purtroppo, le vittime del giorno, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.915.

I guariti oggi superano di gran lunga il numero dei nuovi casi: sono 1.285 coloro che hanno sconfitto la malattia, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali positivi a 33.655 (825 meno di ieri).

Ancora in calo il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono ben 48 in meno rispetto a ieri. 1.115 i contagiati che sono ospedalizzati, di cui 154 in terapia intensiva (4 in meno di ieri, con 6 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, anche oggi il capoluogo di Regione fa registrare quasi la metà dei contagi del giorno: 231 casi a Palermo, l’unica provincia in tripla cifra. Messina è la prima tra le province in doppia cifra, con 56 casi del giorno, segue Catania con 46, poi Siracusa con 42, Agrigento con 39 e 31 a Caltanissetta. Poi 17 a Trapani, 15 ad Enna e 7 a Ragusa.

In Italia

Contagi in aumento, invece, nel resto della nazione, sono 12.084 i casi di Covid del giorno (ieri erano 10.386). In crescita anche nel numero delle vittime: sono 369 oggi. I guariti sono 16.519.