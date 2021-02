Acireale – Incendio in ospedale, evacuati e trasferiti 6 pazienti positivi al Covid-19

Un principio d’incendio si è sviluppato la notte scorsa in un vano deposito del blocco scala dell’ospedale di Acireale (Catania), trasformato mesi fa in Covid Hospital. Le fiamme sono state domate tempestivamente dal personale antincendio del presidio, che ha evitato qualsiasi conseguenza. Lo rende noto l’Asp di Catania.

Il fumo si è propagato nel vano scala e nelle sale di accoglienza dei piani e sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno deciso di evacuare sei pazienti del reparto Covid-19, trasferendoli in un’altra area. Gli ambienti, le attrezzature e gli automezzi coinvolti per il trasferimento sono stati successivamente sanificati.

L’Asp di Catania sottolinea che nessun paziente è rimasto intossicato o è stato trasferito in altri ospedali. I servizi medici non hanno subito interruzioni e sono tutt’ora in funzione.

Nella notte il personale in servizio dei reparti, coordinato dai rispettivi direttori e dalla Direzione medica del presidio ha assicurato il puntuale rispetto delle procedure per la sicurezza dei pazienti, garantendo la necessaria assistenza.

E’ stato attivato un gruppo di lavoro per accertare la dinamica dell’accaduto e sono stati già programmati interventi di ripristino. La Direzione aziendale ha già richiesto chiarimenti alla Direzione medica del presidio per una ricostruzione dettagliata dei fatti.