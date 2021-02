Serie D: domani si recupera Acireale-Fc Messina

La Serie D continua a passo spedito con il programma dei recuperi. Domani mercoledì 17 febbraio alle 14.30 si giocano ventuno partite, un altro tassello importante che andrà a ricomporre il mosaico delle classifiche di otto gironi.

Tutte i recuperi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone I

Acireale-Fc Messina (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Marina Di Ragusa-Castrovillari (Emanuele Ceriello di Chiari), Santa Maria Cilento-Troina (Federico Muccignato di Pordenone).

La partita della 12^ giornata del girone I Biancavilla-Roccella, precedentemente programmata per il 10 febbraio, è stata rinviata al 3 marzo per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti.