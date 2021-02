Covid-19 – 625 casi oggi in Sicilia, di cui 292 nel palermitano. 22 le vittime

Altre 22, purtroppo, le vittime del giorno, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.891.

Anche oggi i guariti superano, seppur di poco, il numero dei nuovi casi: sono 672 coloro che hanno sconfitto la malattia, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali positivi a quota 34.480 (69 meno di ieri).

In netto calo, invece, il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono ben 37 in meno rispetto a ieri. 1.163 i contagiati che sono ricoverati in ospedale, di cui 158 in terapia intensiva (7 in meno di ieri, con 5 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, a registrare quasi la metà dei contagi del giorno è il capoluogo di regione: 292 casi a Palermo e in tripla cifra anche Catania con 165 nuovi casi. Segue Siracusa con 58 casi, Messina con 38. 36 ad Agrigento, 14 a Trapani, 12 a Caltanissetta, 7 a Ragusa e 3 ad Enna.

In Italia

Contagi in aumento anche nel resto della nazione, sono 10.386 i casi di Covid del giorno (ieri erano 7.351). In crescita anche nel numero delle vittime: sono 336 oggi. I guariti sono 14.444.