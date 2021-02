Sono ancora da chiarire le cause che hanno determinato lo scoppio di un incendio in un’abitazione di Contrada Malpertuso, a Brolo, nel pomeriggio di oggi.

L’immobile è stato totalmente avvolto dalle fiamme. Per fortuna i proprietari non si trovavano in casa e non si registra nessun ferito. Ingenti, invece, i danni alla villetta.

Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Brolo.