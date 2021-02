Torrenova, il Comune dona la “Pigotta Unicef” ai nati nel 2020, salvando altri bambini

Il 2020 è stato un anno veramente difficile, profondamente segnato dalla pandemia, ma anche un anno durante il quale, seppure in condizioni non semplici, anche a causa del ridimensionamento del punto nascita di S. Agata di Militello, sono nati tanti bambini, che hanno acceso la speranza e la gioia nelle famiglie e nella comunità. Particolare segno di attenzione a questo aspetto, con un occhio ai meno fortunati, ha prestato il Comune di Torrenova, che ha aderito all’iniziativa promossa dall’Unicef “La Pigotta del Sindaco. Per ogni bambino nato, un bambino salvato”.

La Pigotta è una bambola di pezza molto speciale, bambola ufficiale dell’UNICEF Italia dal 1999, anche se la prima Pigotta è stata realizzata da Jo Garceau del Comitato Provinciale UNICEF di Milano già nell’88. Riprese dalle classiche bambole americane di pezza in voga nel dopo guerra, le “Rag Dolls”, si è dato loro il nome che si usava nel milanese per questo giocattolo ed oggi sono le bambole dell’UNICEF, uniche ed irripetibili, legate a tante iniziative di beneficenza che hanno permesso salvato più di 1,5 milioni di bambini.

A Torrenova la Pigotta verrà donata a tutti i bambini nati e registrati nel 2020 all’ufficio all’anagrafe del Comune. Per ogni Pigotta donata al nascituro dal Comune di Torrenova, verrà salvato un bambino in un’altra parte del Mondo, cui verrà donato un kit salvavita composto da vaccini contro sei malattie killer, dosi di vitamina A, sali per la reitradazione, assistenza alle madri durante la gravidanza, kit ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e una zanzariera antimalaria.

Le Pigotte sono già state acquistate dal Comune di Torrenova presso il Comitato provinciale di Messina per l’UNICEF e verranno consegnate nel mese di marzo, ai nuovi nati nell’anno 2020.