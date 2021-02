Sicilia da oggi in “Zona Gialla”. Ecco le regole da rispettare – VIDEO

La Sicilia stamattina si è svegliata in “zona gialla”. Dopo due settimane di zona rossa e due di arancione, l’isola da oggi fa i conti con misure meno restrittive.

I cambiamenti rispetto alla zona arancione riguardano in particolare la libertà di spostamento fuori dal proprio comune di residenza e la riapertura al pubblico di bar e ristoranti. In zona gialla è infatti consentita la consumazione di cibi e bevande all’interno dei locali tra le 5 alle 18, mentre tra le 18 e le 22 ai ristoranti è consentito l’asporto, e poi la consegna a domicilio.

Novità assoluta della zona gialla è la riapertura in regione di musei e mostre, ad eccezione dei giorni festivi. Gli ingressi comunque devono essere contingentati.

Restano consentite poi le visite a parenti e amici una sola volta al giorno, per un massimo di due persone, mentre i centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi.

Anche in zona gialla però, come sottolinea l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, verranno mantenuti operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia. La misura è contenuta nell’ordinanza del presidente Musumeci, esecutiva da oggi e fino al 28 febbraio.

«La misura è fondamentale – ha detto Razza –, anche per fare fronte alla diffusione della variante inglese nel territorio regionale».

Chi arriva in Sicilia è dunque tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione dedicata e di sottoporsi a test rapido una volta arrivato. Restano vietati, fino al 25 febbraio, gli spostamenti tra Regioni, e rimane ovviamente anche il coprifuoco tra le 22 e le 5.