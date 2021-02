Gelo in Sicilia, neve a bassa quota nel messinese. Oggi il picco del freddo – VIDEO

L’ondata di gelo portata dal gelido vento “Burian” sta attraversando l’Italia, da Nord a Sud, senza risparmiare la Sicilia. Fiocchi di neve non solo in montagna e in collina, ma anche in pianura e sul livello del mare.

A caratterizzare anche la giornata di oggi, lunedì 15 febbraio, sono temperature polari, accompagnate da precipitazioni nevose, che continuano a provocare grossi disagi, convincendo anche alcuni sindaci, soprattutto al centro-sud, a tenere precauzionalmente per chiuse le scuole.

Il record del freddo in Italia stamattina si è registrato in Alto Adige: in Val di Vizze la minima questa mattina è stata di -28 gradi, il valore più basso registrato dal 2010 ad ora. In tutta Italia, da Nord a Sud, Isole comprese, le temperature sono vicine o inferiori allo zero.

Forte vento da Nord-Est e violente mareggiate anche alle Isole Eolie. Danneggiati il lungomare di Canneto e Acquacalda, a Lipari, che sono stati invasi dall’acqua, e nei rilievi più alti dell’ arcipelago è anche sceso qualche fiocco di neve. Le sette isole da ieri pomeriggio sono prive di collegamenti.

Neve anche a bassa quota, come dicevamo, in particolare nell’area nord-orientale della Sicilia. In autostrada e nelle strade statali sono al lavoro i mezzi dell’Anas per liberare il fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di competenza.

I fiocchi di neve, caduti perfino sul livello del mare – come stamattina a Capo d’Orlando – hanno imbiancato diversi comuni dei Nebrodi, accumulandosi a partire dai 400 metri di altitudine. Imbiancata Floresta e intense nevicate ad Ucria, Tortorici, Castell’Umberto, Naso, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, Mistretta e Caronia. Disagi per il trasporto a Cesarò e San Teodoro ed anche sulla Mistretta-Nicosia.

Per le prossime ore comunque, nonostante le temperature minime ancora in calo, le condizioni meteorologiche saranno in miglioramento, con schiarite alternate a nubi sparse irregolari nel settore tirrenico.