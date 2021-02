Covid – Casi in calo in Sicilia: sono 332. Scende il tasso di incidenza, 21 le vittime

21 purtroppo le vittime del giorno, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.869.

Anche oggi i guariti superano il numero dei nuovi casi: sono 628 coloro che hanno sconfitto la malattia, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali positivi a quota 34.549 (317 meno di ieri).

In crescita lieve invece il numero dei pazienti Covid ospedalizzati: sono 5 in più rispetto a ieri. 1.200 i contagiati che sono ricoverati in ospedale, di cui 165 in terapia intensiva (stesso numero di ieri, con 9 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, a registrare più casi sono ex aequo le province di Palermo e Catania con 110 nuovi casi. Segue Messina con 51. Più bassi i casi nelle altre province: 19 a Caltanissetta, 16 a Siracusa, 10 ad Enna, 9 a Trapani, 5 a Ragusa e 2 ad Agrigento.

In Italia

Contagi in lieve calo nel resto della nazione, sono 7.351 casi di Covid del giorno (ieri erano oltre 11mila). Lieve flessione anche nel numero delle vittime: sono 258 oggi. I guariti sono 11.771.