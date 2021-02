Coronavirus: il Tar dice no alla seconda dose ai “furbetti” del vaccino anticovid-19

La Quarta sezione del Tra di Catania ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dagli avvocati dagli avvocati Fabio Borrometi e Salvatore Poidomani, legali di alcuni soggetti che avevano effettuato la prima dose di vaccino senza averne diritto.

Avevano impugnto il provvedimento del 28 gennaio scorso con cui l’Assessorato regionale della Salute ha sospeso la somministrazione della seconda dose di richiamo per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino, chiedendo di sottoporre a seconda dose i loro assistiti.

Il presidente della sezione di Catania del Tribunale amministrativo, Federica Cabrini, intervenuta in forma monocratica per l’urgenza addotta dagli autori dei ricorsi, che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose entro il 17 febbraio, ha ritenuto che “non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione antecedente a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto”. L’udienza collegiale si terrà l’11 marzo prossimo.

“La decisione del TAR Catania conferma la nostra valutazione e il valore non solo etico della scelta adottata. Siamo impegnati nella fase più importante della emergenza, quella della vaccinazione, e non sono ammesse scorciatoie.” afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci “Da domani si parte anche in Sicilia con AstraZeneca e spero che presto riusciremo ad avere più dosi di vaccino per mettere in sicurezza tutti gli anziani, le persone fragili e le categorie più esposte. Mi aspetto che tutti facciano il loro dovere e che i risultati raggiunti nella vaccinazione sulla popolazione sanitaria possano essere un modello da replicare”.