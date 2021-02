Patti: il progetto di “Aretè” per il potenziamento dell’ospedale “Barone Romeo”

Fari puntati sull’ospedale di Patti sulle sue potenzialità e soprattutto per neutralizzare i tentativi di depotenziamento. Sensibilizzare la comunità sui temi della sanità e sui servizi che devono essere garantiti agli utenti, in ragione di un ospedale, il “Barone Romeo” di Patti che ha tutte le carte in regola per essere una struttura di eccellenza.

Non solo perché ha un immobile di grande respiro, ma perché si caratterizza e deve caratterizzarsi per i medici in grado di amplificare prestazioni sanitarie, interventi e consulenze al passo coi tempi. Di questo si occupa l’associazione “Aretè”.