Messina, sala biliardi aperta e con 19 persone all’interno. Fioccano multe in Via La Farina

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e agenti della Polizia Municipale, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno scoperto in via La Farina una sala biliardi che, in violazione delle norme emanate a contrasto dell’epidemia da covid-19, era regolarmente aperta e con la presenza all’interno di 19 persone.

Dopo aver proceduto all’identificazione di tutti i presenti, che alla vista delle Forze di Polizia avevano tentato invano di nascondersi nel terrazzo dello stabile, gli operanti hanno elevato nei loro confronti verbali di contestazione di illecito amministrativo per la violazione delle disposizioni relative al contrasto della pandemia da Covid-19. Al presidente dell’Associazione è stato notificato il provvedimento cautelare della chiusura dell’attività per giorni 5, al fine di impedire della reiterazione delle violazioni amministrative in questione. Inoltre gli atti verranno inviati presso la locale Prefettura U.T.G. per gli ulteriori seguiti di competenza.

Ulteriori e stringenti controlli verranno effettuati sull’intero territorio provinciale nei prossimi giorni a cura di tutte le Forze di Polizia quotidianamente impegnate nell’attività di prevenzione della diffusione dell’epidemia in atto.