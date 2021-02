Parco dei Nebrodi e ASP Messina insieme per educare i bambini alla sana alimentazione

Grazie alla sinergia tra Parco dei Nebrodi e l’A.S.P. di Messina, parte la campagna “Territorio che nutre”, destinata alle Scuole della provincia.

Il progetto, inserito all’interno del FED (Formazione Educazione Dieta Mediterranea) della Regione Siciliana, si avvale della collaborazione di medici e dietisti del S.I.A.N., Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Il cibo lega infatti strettamente le persone, la vita delle comunità, la salute e la qualità della vita, con le risorse naturali: importante quindi riprendere il discorso avviato e rimodularlo per le esigenze connesse all’emergenza COVID.

E il territorio del Parco non poteva che farsi interprete della straordinaria biodiversità che ne caratterizza l’ambiente e le produzioni, ma anche i mestieri connessi.

E’ possibile guadagnare salute anche e soprattutto attraverso il cibo: un momento storico fondamentale per insistere su un progetto di educazione alimentare e permettere pertanto di potenziare esperienze e conoscenze per valorizzare il patrimonio gastronomico locale.

Il progetto consentirà di mettere assieme genitori, docenti e alunni per conoscere e promuovere il consumo dei prodotti del comprensorio dei Nebrodi, in alternativa alla scelta di prodotti industriali e conservati, come strategia per una migliore qualità alimentare e quindi una migliore qualità di vita.

Domenico Barbuzza, Presidente del Parco accoglie con soddisfazione l’avvio delle attività, per l’ampio coinvolgimento dei produttori dell’Associazione “Strade dei Sapori dei Nebrodi”:

“L’integrazione tra scuola, famiglia e territorio del Parco deve rappresentare una regola e non l’eccezione. Per questo, l’azione dell’Ente, mirata alla conoscenza di una corretta alimentazione con i prodotti della nostra Terra, rappresenta una delle priorità del mio mandato.” commenta Barbuzza.