Musica – SALVOEMME, il lancio della seconda e ultima parte del suo nuovo progetto discografico

Un doppio album indipendente, controcorrente e in barba ad alcune delle ormai assodate “volontà” del mercato discografico attuale, dei social e dello streaming malato a cui dice: “No”.

Il cantautore SALVOEMME, originario di Capo d’Orlando, ma ormai da anni in pianta stabile a Milano – nella quale ha trovato libera espressione artistica, ma anche umana, come busker – annuncia il compimento del suo ultimo album dal titolo “Lovestronauta”.

La parte I, uscita il 20 luglio 2020, vedrà la sua naturale evoluzione e conclusione nella parte II, disponibile dallo scorso 10 febbraio 2021.

Lovestronauta (parte II), così come la parte I, si compone di ulteriori otto canzoni inedite:

1.Un sorso d’acqua su Marte – 2. Terra mia – 3. Come stai? – 4. Boomerang – 5. Stasera – 6. Musa – 7. Freedom is the cure – 8. Il valzer di Venere

Lovestronauta (parte I + parte II) è un viaggio fatto di canzoni, un viaggio alla ricerca dell’amore a 360 gradi (in diverse forme e scenari). Un album che nasce dall’esigenza di raccontare sentimenti forse perduti, accantonati, ma sempre più urgenti e necessari: l’amore li racchiude tutti.

Lovestronauta è figlio, almeno in parte, di un periodo buio come quello del lockdown (il primo, quello più duro), ma nasce e cresce libero, autentico e forte, come tutto ciò che emerge dalle difficoltà.

“Lovestronauta (parte I)” e “Lovestronauta (parte II)”: quali sono le differenze? “Nessuna differenza – dice SALVOEMME – almeno non di tipo sostanziale. Si tratta della stessa “missione”, con una pausa di sei mesi tra una fase e l’altra. È una ricerca, quella dell’amore – quindi de Lovestronauta – piuttosto impegnativa, ma anche semplice, una volta trovata la giusta direzione, che più che altro è un’intenzione. A livello formale nella parte II ci sono delle novità: la presenza di una canzone in lingua siciliana, un’altra in inglese (questa era facile da indovinare) e un brano totalmente strumentale (una ballad per pianoforte). Poi ci sono le rispettive due date di lancio (20 luglio 2020 – 10 febbraio 2021) che sono diverse, e ciò è chiaro, ma entrambe hanno un significato specifico: la prima per l’intera umanità, la seconda, solo per me. Non vi resta che indagare!”

Qualche altra curiosità, o anteprima?

“Difficile dare una risposta senza svelare troppo, o perdersi in un inutile monologo. Inizio sicuramente col dire che acquisterei questo album, se non l’avessi scritto io, se non altro perché è coraggioso, sia nella sostanza, che nella forma: ci vuole coraggio a dedicare sedici canzoni all’amore (per l’amore e sull’amore), ad impegnarsi come se fosse l’ultima cosa che fai – artisticamente parlando – e a non rilasciare l’album in streaming, con il rischio di non essere ascoltato da nessuno o quasi, no?… Suona presuntuoso?… Beh, bisognerebbe prima ascoltarlo, per dire come suona (intendo l’album), giusto? L’amore è prezioso, il lavoro degli artisti è prezioso. Dico solo che questo lavoro è frutto di tanti sacrifici, di sincerità, ed immenso amore. Ad oggi credo che questi ingredienti siano certamente qualcosa di raro e d’inaspettato. L’ho scritto soprattutto per me, questo album, ma sapere che fa stare bene anche altri, ecco, questo ha valore: è il valore intrinseco dell’arte, e né artisti, né pubblico, devono dimenticarlo”.

Come e dove ascoltarlo

“Lovestronauta (parte I + parte II)” sarà disponibile da subito per l’ascolto integrale e immediato tramite l’acquisto dello stesso sul sito web, ovvero la pagina facebook ufficiale di SALVOEMME, nella sezione ‘Shop’ o scrivendo un’e-mail a: salvoemmemusic@gmail.com.

Sul canale YouTube dell’artista sarà presente una breve demo/anteprima dell’album. L’acquisto delle due versioni digitali (Lovestronauta parte I + parte II) darà diritto all’omaggio della versione fisica in doppio Cd (stampa prevista in data 30 maggio 2021).