Meteo – Neve e gelo in arrivo nel weekend in Sicilia

Si prevede un brusco abbassamento delle temperature in Sicilia, a partire da questo weekend, quando arriverà in Sicilia l’aria gelida proveniente dalla Russia, che da giorni sta interessando il centro-nord Europa con piogge e nevicate fino a quote basse.

Dopo un venerdì variabile, il tempo andrà peggiorando sulla Sicilia nella giornata di sabato. I meteorologi di 3bmeteo.com annunciano un netto tracollo delle temperature, con venti anche forti di bora e grecale, che soffieranno con raffiche superiori ai 60-70 km/h.

Domenica le fredde correnti siberiane inizieranno a coinvolgere anche la Sicilia portando un primo abbassamento delle temperature. La neve farà la sua comparsa fin verso gli 800m, mentre le piogge bagneranno in particolare le province di Palermo e Trapani.

Lunedì sarà la giornata più fredda; il tempo sulla Sicilia sarà instabile con piogge e rovesci sparsi specie sui versanti tirrenici, tra Palermo e Messina. Quota neve in ulteriore abbassamento fino ad assestarsi sui 300-400m di quota su Madonie, Sicani, Nebrodi e sull’area etnea.

Non sembra esse finita qui perché nuovi impulsi siberiani sembrerebbero raggiungere la Sicilia nel corso della prossima settimana prolungando questa fase decisamente invernale con freddo e neve a quote molto basse.