Il Prosciuttificio di Galati Mamertino è pronto a rinascere. La gestione affidata all’OPAN – VIDEO

Dopo due gare andate deserte, è stata l’Opan ad aggiudicarsi la gestione della struttura di circa 1.200 metri quatri – di proprietà del comune di Galati Mamertino – che era stata finanziata dalla Regione con circa un milione di euro di fondi europei per sviluppare la filiera del suino nero dei Nebrodi.

Non dovranno più recarsi a Caronia per il trattamento delle loro carni, dunque, gli allevatori dei Nebrodi, perché finalmente il centro di trasformazione di Galati Mamertino tornerà in funzione, dopo oltre tre anni di stop.

Nel servizio la nostra intervista al Presidente dell’Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi, Giuseppe Frusteri, pronto a porre fine alla parentesi fallimentare del centro di lavorazione, ed a farlo rinascere insieme all’OPAN, con nuove opportunità di lavoro sul territorio e di rilancio della filiera del suino nero.