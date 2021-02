Covid-19 – Contagi e ricoveri in costante calo nel messinese, 84 i positivi a Capo d’Orlando

5 dei 26 decessi registrati ieri in Sicilia, si sono verificati in provincia di Messina: si tratta di tre donne decedute al Policlinico e di una 91enne e un 90enne che hanno perso la loro battaglia col Covid al Cutroni Zodda di Barcellona.

In provincia è in calo anche il numero dei ricoverati, mentre per quanto riguarda la diffusione del Covid nel messinese, a Tortorici, che resta zona rossa per altri tre giorni, si registra ancora un calo degli attuali positivi: sono 56 adesso, due in meno rispetto all’ultimo aggiornamento, mentre si registra un nuovo caso di positività al test rapido e 3 persone vengono liberate dall’isolamento. E intanto per lunedì, l’ultimo giorno di zona rossa, è stato organizzato un nuovo screening volontario in modalità drive-in rivolto a tutta la popolazione, con priorità ad alunni e personale delle scuole.

Test rapidi volontari domenica anche sulla popolazione di Capo d’Orlando, dove si registra una lieve flessione del numero degli attuali contagiati. Nel centro tirrenico le guarigioni superano di tre unità il numero dei nuovi casi, dunque i positivi adesso sono 84. 45 invece i soggetti che restano in quarantena in attesa dell’esito del test.

A Barcellona Pozzo di Gotto l’ultimo aggiornamento risale al 7 febbraio, quando i contagiati erano 127, mentre nel resto della zona tirrenica si registra un calo di ben 13 unità a Milazzo, dove sono 16 i guariti, a fronte di 3 nuovi casi, e gli attuali positivi sono 67.

Calo anche a Terme Vigliatore, che conta 55 contagiati, 15 a Rometta e 18 a Torregrotta. Aggiornamenti anche a San Filippo del Mela, dove numerose guarigioni hanno fatto scendere fino a 35 unità il numero degli attuali contagiati. Sono 5 invece a Pace del Mela.