Patti: finanziata la ristrutturazione di palazzo “Sciacca Baratta”

Ieri è stato notificato al comune di Patti il decreto dell’assessorato regionale infrastrutture con cui è stato concesso il finanziamento di oltre 1.200.000,00 euro per la ristrutturazione di Palazzo Sciacca Baratta

L’immobile si trova nel centro storico cittadino; fu adibito fino al terremoto del 1978 ad ospizio e poi fu abbandonato.

“Sono molto soddisfatto per questo risultato, inseguito per anni ed ottenuto con impegno e dedizione dall’amministrazione e dagli Uffici, ha spiegato il sindaco Mauro Aquino, che consentirà di recuperare uno del luoghi della memoria della nostra comunità, in attesa di valorizzazione fin dal lontano 1978. Si tratta, dopo le numerose riqualificazioni degli anni scorsi, gli altri finanziamenti già intercettati ed il rinnovato interesse dei privati per questa bellissima porzione del territorio cittadino, di una ulteriore fondamentale tessera nel più ampio mosaico di rilancio del nostro centro storico.”